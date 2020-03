Di Maio, domani tavolo su marchio Italia

ROMA, 2 MAR - "Domani ci sarà una riunione straordinaria sull'export al Ministero degli Affari Esteri. Sul tavolo metteremo 300 milioni a sostegno delle nostre imprese per il piano straordinario 'Made in Italy' e altri 350 milioni per il fondo di garanzia sulle esportazioni all'estero". Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Facebook. "Durante la riunione illustreremo tutti i dettagli. L'obiettivo è quello di elaborare una nuova strategia per rilanciare nel mondo il marchio "Italia". "Stiamo affrontando con serietà questa delicata fase, mettendo al primo posto la salute dei cittadini. In questo momento dobbiamo dare anche un segnale chiaro alle imprese: il governo c'è e sta mettendo sul tavolo tutti gli strumenti utili per ripartire in tempi rapidi", sottolinea Di Maio.