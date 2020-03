Coronavirus: il Louvre oggi resta chiuso

ROMA, 1 MAR - Il Museo del Louvre resta chiuso oggi per tutto il giorno. Lo rende noto la direzione del museo parigino più visitato al mondo. Il museo è rimasto chiuso a causa dei timori del personale per il coronavirus, che ha esercitato il "diritto di ritiro" dei lavoratori di fronte a eventuali rischi per la propria salute, ha spiegato Christian Galani, dipendente del Louvre e membro dell'ufficio nazionale della Cgt Cultura. Intanto i visitatori che avevano acquistato in anticipo i biglietti per oggi saranno rimborsati. Domani si terrà una riunione straordinaria del Comitato di igiene, sicurezza e condizioni del lavoro (Chsct), senza precisare se il Louvre riaprirà o meno.