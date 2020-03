Migranti: Bruxelles chiede un summit Ue

BRUXELLES, 1 MAR - Il commissario Ue per l'immigrazione, Margaritis Schinas, ha chiesto alla presidenza di turno croata dell'Ue di convocare urgentemente una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'interno per discutere dalla situazione venutasi a creare ai confini con la Turchia. Lo si legge in un tweet di Schinas il quale domani sarà a Berlino per una serie di incontri con le autorità tedesche.