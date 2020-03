Usa 2020: Cnn,Biden vince in S. Carolina

WASHINGTON, 1 MAR - Joe Biden ha vinto le primarie dem per la Casa Bianca in South Carolina. E' la proiezione della Cnn. Se la proiezione della Cnn sarà confermata, si tratterà della prima vittoria di Biden nelle primarie. Secondo la Edison Research, l'ex vicepresidente vincerà almeno 14 dei 54 delegati in palio. "Grazie South Carolina! - ha twittato Joe Biden - A tutti quelli che sono stati abbattuti, esclusi e lasciati indietro, questa e' la tua campagna. Insieme vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump".