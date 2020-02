Slovacchia: aperti i seggi

BRATISLAVA, 29 FEB - Si sono aperti stamane in Slovacchia i seggi dove circa 4,5 milioni gli slovacchi sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento dei prossimi cinque anni. Il favorito è il movimento anticorruzione 'Gente comune e personalità indipendenti' (Olano) del leader Igor Matovic. Gli ultimi sondaggi danno per certa la sconfitta dei democratici sociali del Smer il cui leader è l'ex premier Robert Fico, al potere dal 2006. I voti di protesta contro l'establishment raccolgono anche gli estremisti del Partito popolare Slovacchia nostra di Marian Kotleba. Dei 25 partiti, movimenti e coalizioni in lizza sette potrebbero superare la soglia di sbarramento del 5%. I seggi chiuderanno alle 22 e sono previsti gli exit poll, i risultati saranno noti in nottata.