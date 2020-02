Trump, votate Sanders in South Carolina

WASHINGTON, 29 FEB - Nel suo comizio serale in South Carolina, dove oggi si tiene la quarta tornata di primarie per la Casa Bianca, Donald Trump ha suggerito ai suoi fan di votare per Bernie Sanders, dopo aver fatto con loro un sondaggio su chi è l'avversario "più debole". Un invito reso possibile dal fatto che le primarie sono aperte, quindi non si deve essere registrati a un partito per votare. Con le primarie repubblicane cancellate, quelle dem offrono l'opportunità di aiutare Trump ad influenzare la scelta del suo rivale.