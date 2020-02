Coronavirus: continua sbarco da Diamond

TOKYO, 28 FEB - Saranno circa 100 i membri sani dell'equipaggio ad essere sbarcati oggi dalla nave Diamond Princess, nella baia di Yokohama in Giappone. Lo ha detto il ministero della Salute nipponico spiegando che sono circa 150 le persone rimaste a bordo, la maggioranza straniere. Tra queste, il comandante italiano Gennaro Arma che sarà l'ultimo ad abbandonare la nave. I membri dell'equipaggio verranno condotti in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L'equipaggio rimarrà in osservazione per due settimane prima di essere nuovamente testato e poi eventualmente dimesso. Il ministero ha inoltre precisato che alcuni membri dell'equipaggio verranno rimpatriati nei loro paesi di origine senza visitare i centri specializzati, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dai paesi interessati. La Diamond Princess inizialmente trasportava 3.700 passeggeri, 705 positivi al coronavirus e trasferiti nei centri medici.