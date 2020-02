Cremlino, nessun summit con Putin il 5

MOSCA, 27 FEB - Un incontro tra Putin ed Erdogan a Istanbul il 5 marzo per discutere della situazione nella provincia siriana di Idlib non è in programma: lo ha annunciato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Per ora il presidente Putin non ha in programma un incontro del genere", ha detto Peskov. Il presidente turco ieri aveva detto ai media turchi che un vertice bilaterale con Putin probabilmente si sarebbe tenuto in quella data a Istanbul.