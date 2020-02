Israele impedirà l'ingresso a italiani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 FEB - Israele impedirà l'ingresso dei cittadini italiani nel paese con l'obiettivo di prevenire il diffondersi del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli interni Arie Deri, sottolineando che firmerà un decreto in questo senso. "Non abbiamo scelta - ha spiegato, citato dai media - il virus si è sparso in Italia".