Trump ironizza su sfida tv tra i dem

WASHINGTON, 26 FEB - "Un dibattito da pazzi e caotico ieri sera. Datemi un avversario!": così Donald Trump su Twitter ironizza sull'ultima sfida tv tra i candidati democratici alla presidenza, dando loro, uno per uno, una sorta di voto in pagella. "Le fake news dicono che Biden è andato bene". "Mini Mike - prosegue su Michael Bloomberg - è stato debole e incerto". Su Elizabeth Warren, Trump afferma che "Pochaontas è stata mediocre e indisciplinata. Non sanno come gestirla". Infine "Tom Steyer è stato un disastro".