Israele: 555 riservisti contro Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 FEB - In un vistoso annuncio a pagamento pubblicato su Haaretz nell'imminenza delle elezioni del 2 marzo, 555 riservisti della aviazione militare israeliana hanno lanciato un appello affinché l'incarico di formare un nuovo governo non sia affidato a chi - come Benyamin Netanyahu - "è incriminato per trasgressioni gravi di corruzione di potere". Nell'appello, sottoscritto coi loro nomi, i riservisti affermano di essere "di destra, di centro e di sinistra, religiosi e laici". Tutti, aggiungono, hanno combattuto in passato. "In quanto combattenti di Tsahal ci immedesimiamo con valori come riferire il vero, dare un esempio personale e assumerci le responsabilità. Questi - scrivono - sono i valori sui cui si basa la forza del nostro esercito e del nostro popolo". In passato, aggiungono, non hanno mai esitato a ricevere ordini dal leader del Paese. Ma ora "per il bene di Israele" occorre impedire, a loro giudizio, che alla guida del Paese si trovi chi sia stato incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere.