Netanyahu, in sondaggi voto supera Gantz

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - Ad una settimana dalle elezioni del 2 marzo, il Likud di Benyamin Netanyahu scavalca, a sorpresa, nei sondaggi il rivale Blu-Bianco di Benny Gantz finora dato in testa. Sia l'indagine effettuata da Kan tv sia da Canale 12 testimoniano il sorpasso del partito di destra a scapito di quello centrista nonostante le inchieste giudiziarie di Netanyahu che arriveranno in tribunale a Gerusalemme il 17 marzo. Ago della bilancia resta Avigdor Lieberman con i suoi 7 seggi. Resta tuttavia incertezza su chi potrà formare il governo visto che nessuno dei due blocchi (centrosinistra e destra) raggiunge i 61 seggi su 120 della Knesset. La scelta di Lieberman a favore di uno o dell'altro schieramento potrebbe essere quindi l'unica in grado di determinare la possibilità di un nuovo esecutivo. Altrimenti si dovrebbe andare ad una quarta votazione, eventualità che molti osservatori non escludono.