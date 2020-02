A Wuhan pazienti dimessi positivi a test

PECHINO, 23 FEB - Le autorità sanitarie della città di Wuhan, il focolaio dell'epidemia di coronavirus, hanno deciso da ieri l'introduzione di un periodo di quarantena supplementare di 14 giorni in aree designate per i pazienti dimessi. La misura è dovuta al fatto che sono stati registrati casi di apparente guarigione, alla quale è seguita una nuova positività ai test, in base a quanto spiegato dal Centro di trattamento e controllo del coronavirus di Wuhan, sul suo account Weibo, il Twitter in mandarino, ripreso dal South China Morning Post.