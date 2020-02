Israele,turisti Corea Sud positivi virus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 FEB - Il ministero della sanità israeliano ha lanciato un allarme dopo che nove membri di un gruppo di pellegrini cristiani sudcoreani, in visita in Israele questo mese, al loro ritorno in patria hanno manifestato il coronavirus. Il ministero ha precisato che i pellegrini hanno visitato diversi Luoghi Santi e ha chiesto a chi sia entrato in contatto ravvicinato e prolungato con loro di mettersi in quarantena.