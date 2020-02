Usa 2020: Clint Eastwood tifa Bloomberg

NEW YORK, 22 FEB - Clint Eastwood sceglie: "la cosa migliore che possiamo fare è mettere Michael Bloomberg" alla Casa Bianca. In un'intervista al Wall Street Journal, l'attore-regista afferma inoltre che gli piacerebbe vedere Donald Trump agire "in modo più elegante, senza twittare". Eastwood interviene anche sul #MeToo esprimendo il proprio sostegno alle donne che si oppongono a coloro che chiedono favori sessuali, e osservando come il caso di Harvey Weinstein ha messo il pubblico "sulla difensiva".