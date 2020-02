Zaky: altri 15 giorni custodia cautelare

MANSURA (EGITTO), 22 FEB - Nell'udienza al Palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto sul delta del Nilo, è stato oggi deciso il prolungamento di altri 15 giorni della custodia cautelare in carcere in cui viene tenuto dall'8 febbraio scorso con accuse di propaganda sovversiva Patrick George Zaki, l'attivista e ricercatore egiziano di 27 anni studente all'Università di Bologna. La prossima udienza è fissata al 7 marzo. Lo rende noto l'avvocato della sua famiglia.