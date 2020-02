Coronavirus: Xi ringrazia Bill Gates

PECHINO, 22 FEB - Il presidente cinese Xi Jinping ha ringraziato Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, per la solidarietà espressa sull'epidemia del nuovo coronavirus che ha causato finora in Cina 2.345 vittime. Nella missiva datata 20 febbraio, riferisce la Xinhua, Xi ha detto di "essere profondamente riconoscente per l'atto di generosità della Bill & Melinda Gates Foundation e per la lettera ricevuta di solidarietà al popolo cinese in un momento così importante". Il fondatore di Microsoft, attraverso la sua fondazione, si era impegnato il 6 febbraio a erogare fino a 100 milioni di dollari in fondi d'emergenza, molti dei quali al servizio della ricerca legata all'epidemia, tra gli interventi d'emergenza e lo sviluppo di farmaci, di vaccini e delle diagnosi.