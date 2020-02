Zelensky, attacchi a bus roba medioevale

MOSCA, 21 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato e definito "medievali" gli attacchi in Ucraina ad alcuni pullman che trasportavano delle persone rimpatriate dalla Cina per il coronavirus. "Continuiamo a dire che l'Ucraina è Europa - ha dichiarato Zelensky - ma devo dirvi che, purtroppo, ieri ci siamo comportati come nell'Europa medievale. Non dimentichiamo che siamo tutti persone".