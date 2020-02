007 Usa, Russia lavora rielezione Trump

WASHINGTON, 21 FEB - La Russia sta interferendo nella campagna per le elezioni americane con l'obiettivo di far rieleggere Donald Trump. L'allarme, riporta il New York Times è stato lanciato la scorsa settimana dai vertici dell'intelligence che hanno messo in guardia il Congresso. L'episodio ha fatto infuriare il tycoon che teme che le rivelazioni fatte ai rappresentanti della Camera possano essere utilizzate contro di lui dai democratici. Da qui sarebbe nata la decisione di silurare Joseph Maguire e di nominare Richard Grenell nuovo capo degli 007.