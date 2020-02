Merkel cancella visita dopo strage Hanau

BERLINO, 20 FEB - A causa della strage di Hanau, la cancelliera Angela Merkel ha disdetto la visita in programma oggi a Halle, dove era attesa all'accademia scientifica della Leopoldina. La cancelliera è rimasta a Berlino per seguire gli sviluppi delle indagini sul massacro commesso dal 43enne tedesco, che ieri sera ha ucciso 10 persone e poi è stato trovato morto nella sua casa. Merkel ha annunciato uno statement per le 12.15.