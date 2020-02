Italiano infetto su Diamond è passeggero

ROMA, 18 FEB - L'italiano contagiato dal coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave in quarantena in Giappone, è un passeggero e non un membro dell'equipaggio. E' quanto apprende l'ANSA da un connazionale a bordo della crociera. Una volta sbarcati i passeggeri - "probabilmente entro sabato 22" - una parte dell'equipaggio (tra cui alcuni italiani) rimarrà a bordo per mantenere la nave in sicurezza, spiega la stessa fonte. Poi, completato lo sbarco, l'equipaggio entrerà in una nuova quarantena con le stesse procedure usate per gli ospiti, isolati nelle cabine. Il volo per riportare in Italia i connazionali a bordo della Diamond Princess, la crociera in quarantena nella baia di Yokohama, potrebbe partire dal Giappone giovedì, secondo quanto apprende l'ANSA da un italiano a bordo della nave.