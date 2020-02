Afghanistan: Ghani rieletto presidente

KABUL, 18 FEB - Ashraf Ghani si è assicurato un secondo mandato come presidente dell'Afghanistan, secondo i risultati finali del sondaggio del 28 settembre 2019 pubblicato oggi dalla commissione elettorale del paese. "La commissione elettorale ... dichiara Ashraf Ghani, che ha vinto le elezioni con il 50,64 per cento dei voti, presidente dell'Afghanistan", ha dichiarato il capo della commissione elettorale Hawa Alam Nuristani in una conferenza stampa a Kabul. I risultati sono stati ritardati di quasi cinque mesi dopo che le accuse di brogli elettorali da parte del principale rivale di Ghani, Abdullah Abdullah, avevano forzato un nuovo conteggio.