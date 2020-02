Croazia:giura nuovo presidente Milanovic

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 18 FEB - In una breve e austera cerimonia a Zagabria, il socialdemocratico Zoran Milanovic ha giurato oggi a mezzogiorno sulla Costituzione diventando il quinto presidente della Croazia dall'indipendenza raggiunta nel 1990. Nel discorso inaugurale, Milanovic ha voluto fare una forte distinzione tra il patriottismo come "un senso di appartenenza nazionale costruttivo e inclusivo" e un "crudo nazionalismo" che ha collegato ai contemporanei populismi diffusi in Europa. Il nuovo presidente croato ha messo in primo piano del suo mandato quinquennale la lotta contro "le falsità, contro ogni discriminazione e contro il clientelismo". Accanto alle istituzioni, ha indicato "la scienza, la magistratura e la stampa" come quelle parti della società che hanno il ruolo cruciale di combattere le deviazioni sociali e politiche.