Brexit: Pe, proteggere diritti cittadini

BRUXELLES, 18 FEB - "Oltre un milione di cittadini dell'Ue vive a Londra. Garantire la protezione dei diritti dei cittadini rimane una priorità fondamentale per il Parlamento europeo. Grazie al sindaco di Londra Sadiq Khan per uno scambio fruttuoso questa mattina". Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Grazie al presidente del Pe David Sassoli per un incontro così produttivo. È fondamentale lavorare insieme per mantenere stretti legami dopo la Brexit a beneficio di tutti i londinesi e dei cittadini dell'Ue", ha twittato a sua volta il primo cittadino della capitale britannica.