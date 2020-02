Israele: ferrovia fino a Muro del Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - La Commissione nazionale per le infrastrutture ha approvato ieri l'estensione della linea ferroviaria Tel Aviv-Gerusalemme con un nuovo tratto, interamente sotterraneo, che arriverà fin sotto al Muro del Pianto. Quella stazione, riferisce Israel ha-Yom, sarà dedicata a Donald Trump, in un gesto di riconoscenza per il trasferimento della ambasciata Usa a Gerusalemme. Si troverà 50 metri sotto alla superficie e sarà collegata da scale mobili alla Spianata del Muro del Pianto. Tuttavia il progetto desta obiezioni fra gli ambientalisti israeliani, che già avevano criticato la costruzione di una cabinovia diretta verso il Monte Sion, oltre le mura dalla Città Vecchia.