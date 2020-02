Venezuela: manovre militari permanenti

CARACAS, 18 FEB - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato ieri sera che le esercitazioni militari denominate 'Scudo bolivariano 2020' saranno realizzate d'ora in avanti regolarmente in tutto il Paese. In un comunicato il capo dello Stato ha chiarito che "da adesso in poi non sarà più annunciato il giorno del loro svolgimento, ma l'ordine d'avvio delle esercitazioni sarà impartito ai responsabili militari, delle milizie e della polizia soltanto poche ore prima". La decisione di mantenere in allerta permanente il sistema civico-militare venezuelano è stata presa da Maduro in un incontro nel Forte Tiuna di Caracas con il ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, con il comandante strategico operativo, Remigio Ceballos, e con altri membri dell'Alto comando militare.