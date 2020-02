Kazakistan, Asia centrale player globale

MOSCA, 17 FEB - L'Asia Centrale sta emergendo come un player geopolitico di "primario interesse" e, di conseguenza, "gli attori esterni stanno ripensando la loro strategia verso la regione nel contesto dell'attuazione di progetti specifici e molto promettenti". E' quanto dichiarato dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev nel corso del suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Secondo Tokayev, l'Asia Centrale "sta acquisendo una nuova identità regionale e svolge un ruolo sempre più importante negli affari internazionali". "Oggi - ha sottolineato - assistiamo a un riavvicinamento tra i paesi della regione, il dialogo multilaterale è aumentato, i reciproci rapporti commerciali ed economici si stanno sviluppando in modo dinamico, si stanno affrontando vecchi problemi regionali e vi è un consolidamento per lo sviluppo di approcci comuni per raggiungere obiettivi comuni".