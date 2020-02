Virus: Oms, contagi in calo ma cautela

ROMA, 17 FEB - I dati sembrano mostrare "un calo di nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta cautela perché può cambiare: è presto per dire se questo andamento in calo continuerà. Ogni scenario resta aperto". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sul Coronavirus.- "Sembra che il Covid-19 sia meno letale di altri coronavirus come la Sars e la Mers", ha aggiunto, sottolineando che il tasso di mortalità, rispetto ai casi accertati, è del 2%. "Il rischio aumenta con l'aumentare dell'età", ha precisato."Registriamo un numero relativamente basso di contagi tra i bambini. Dobbiamo capirne il motivo". L'organizzazione mondiale della Sanità ha poi rinnovato il suo appello alla raccolta urgente di risorse per combattere il coronavirus. L'Oms ha lanciato una richiesta di 675 milioni di dollari per aiutare i Paesi ad affrontare l'emergenza. "Ringrazio chi ha contribuito", ha concluso il direttore dell'Oms, "ma abbiamo ancora bisogno urgente di altre risorse".