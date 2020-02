Piano Trump: Anp, occorre bloccarlo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 FEB - Il ministero degli Esteri palestinese ha fatto appello ad una azione internazionale per bloccare l'Accordo del secolo' messo a punto dall'Amministrazione Trump il cui scopo - afferma - è "la liquidazione della causa palestinese". Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. In un comunicato, il ministero avverte che Israele sta cercando di formalizzare una serie di fatti compiuti in Cisgiordania, col sostegno degli Stati Uniti. In particolare il ministero esprime allarme per l'annuncio della formazione di un Comitato congiunto israelo-statunitense incaricato di mappare le aree che Israele si accinge ad annettere. Per ammissione israeliana, prosegue, esse sono destinate "a diventare per sempre parte dello Stato ebraico".