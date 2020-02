Coronavirus: Cina, piò essere prevenuto

PECHINO, 17 FEB - Il nuovo coronavirus "può essere prevenuto ed è curabile": lo ha detto Guo Yanhong, funzionario dell'amministrazione ospedaliera della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, nel briefing quotidiano sull'epidemia. L'ottimismo di Pechino si basa sui 115 nuovi casi accertati domenica su scala nazionale (al netto dell'Hubei, epicentro dell'epidemia), in calo per il 13/mo giorno di fila, mentre i guariti sono saliti a 11.145 (+1.720 ieri). L'ultimo bilancio parla di 1.765 morti in tutta la Cina e di oltre 70.000 contagi.