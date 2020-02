Gb, tempesta Dennis 'può essere mortale'

ROMA, 16 FEB - Le autorità britanniche hanno avvertito oggi che la tempesta Dennis che si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito è "potenzialmente mortale" nel Galles del Sud. La comunicazione, riporta la Bbc online, è giunta dall'Ufficio Meteorologico nazionale sotto forma di un cosiddetto 'avviso pioggia rosso', il primo emesso dal 2015. Oltre 300 avvisi di alluvione sono stati emessi in tutto il Paese, inclusi sette 'gravi', di cui due in Inghilterra, due nel Galles e tre in Scozia.