Atterrato l'aereo di Niccolò

(ANSA)- ROMA, 15 FEB - Il volo dell'Aeronautica Militare sul quale viaggia Niccolò, il 17enne di Grado bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare. Ad accogliere il giovane, oltre alla sua famiglia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!", scrive su Facebook Di Maio. Dopo lo sbarco, Niccolò sarà trasferito allo Spallanzani per la quarantena.