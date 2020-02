Di Maio,Italia centrale in conferenza Ue

ROMA, 14 FEB - E' stato analizzato dal Comitato Interministeriale Affari Europei, a Palazzo Chigi, il 'non paper' con la posizione italiana sulla Conferenza sul futuro dell'Europa predisposto dal ministero degli Esteri. "L'Italia dovrà seguire questa conferenza con il massimo coordinamento" ha detto Luigi Di Maio ricordando che i temi riguarderanno l'assetto istituzionale Ue e la maggiore centralità del Parlamento Ue". Per Di Maio serve "essere ricordati come un Paese che è stato in grado di indirizzare i lavori della conferenza".