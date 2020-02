Multa Facebook, non tiene dati in Russia

MOSCA, 13 FEB - Il tribunale distrettuale Tagansky di Mosca ha inflitto a Facebook una multa da quattro milioni di rubli (circa 58.000 euro) per essersi rifiutata di porre in territorio russo i server con i dati dei cittadini russi. Lo riportano le agenzie. Si tratta dello stesso tipo di multa inflitta a Twitter. Una controversa legge del 2014 obbliga ad archiviare i dati degli utenti russi in server che si trovino fisicamente in territorio russo. Secondo alcuni esperti, con questa legge per gli enti governativi e per i servizi segreti di Mosca è più facile avere informazioni sui soggetti finiti nel loro mirino.