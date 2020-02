Siria: Ong, 100mila sfollati in 48 ore

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 FEB - Sono 100mila i civili siriani sfollati nelle ultime 48 ore nella regione nord-occidentale del paese martoriato dall'offensiva russo-governativa e dall'intervento militare turco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le decine di migliaia di civili in fuga dai distretti a sud-ovest di Aleppo sono diretti verso il confine turco e si tratta in larghissima parte di donne e bambini. Secondo l'Onu, sono circa 700mila in tutto gli sfollati da dicembre alla prima settimana di febbraio.