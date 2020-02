Casa Bianca accusa Huawei di rubare dati

WASHINGTON, 12 FEB - Huawei ha realizzato delle porte di accesso segrete nei suoi sistemi hardware per potersi impossessare dei dati contenuti nelle reti mobili: lo afferma sul Wall Street Journal Robert O'Brien, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il colosso cinese delle tlc - accusa O'Brien - ha nascosto questa sua capacita' di intrusione per almeno un decennio e questa realtà dovrebbe bastare a convincere gli alleati degli Usa a non usare Huawei per la realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. L'azienda, sempre sul Wsj, smentisce categoricamente le accuse e nega di essere una pedina nelle mani del partito comunista cinese.