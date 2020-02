Coronavirus: Dalai Lama annulla impegni

ROMA, 12 FEB - Il Dalai Lama ha annullato tutti i suoi impegni pubblici fino a nuovo avviso a causa del "peggioramento dell'epidemia" del coronavirus. "Per ora Sua Santità non svolgerà alcun impegno pubblico fino a nuovo avviso a causa del coronavirus", ha detto alla CNN Tenzing Taklha, il segretario della guida spirituale del buddhismo in Tibet. Il Dalai Lama, che ha 84 anni, tra le altre cose aveva in programma una cerimonia per ordinare nuovi monaci.