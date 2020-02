Coronavirus: Oms, vaccino in 18 mesi

ROMA, 11 FEB - "Il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. "Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus", ha aggiunto.