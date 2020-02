Siria: abbattuto elicottero governativo

ISTANBUL, 11 FEB - Un elicottero dell'esercito siriano è stato abbattuto da un razzo sparato dalle forze turche, uccidendo i due piloti, ed è precipitato nei pressi del villaggio di Qaminas, a sud-est di Idlib. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per diritti umani. La caduta del velivolo è confermata da Ankara, che però non ne rivendica al momento l'abbattimento. "Secondo le ultime informazioni raccolte, gli elementi del regime hanno abbandonato Al Nayrab, nella regione di Idlib, e un elicottero del regime è caduto", scrive in una nota su Twitter il ministero della Difesa turco.