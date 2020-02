Coronavirus: guarito britannico

LONDRA, 11 FEB - Ha rivelato la sua identità e ha annunciato attraverso i media di essere guarito il cittadino britannico individuato nei giorni scorsi come fonte di contagio da coronavirus per diversi connazionali. L'uomo si chiama Steven Walsh e resta per ora ricoverato - come la sua famiglia resta in isolamento - "per precauzione". Ma la notizia della guarigione è stata confermata al servizio sanitario (Nhs). Vari contagi di pazienti britannici sono avvenuti in Alta Savoia (Francia), dove una persona reduce da Singapore avrebbe infettato altri turisti sudditi di Sua Maestà.