Gb: divorzia primo nipote della regina

LONDRA, 11 FEB - Nuova crisi familiare in casa Windsor. Peter Phillips, il più grande dei nipoti della regina Elisabetta, ha annunciato oggi la separazione e il prossimo divorzio dalla consorte Autumn, dopo 12 anni di matrimonio. In un comunicato congiunto diffuso oggi la coppia afferma che la decisione è stata presa nel miglior interesse dei due figli, Savannah, di 9 anni, e Isla, di 7, e in un contesto di "amicizia". Precisa che è stato concordato l'affidamento congiunto dei bambini, con "il pieno sostegno" di entrambe le famiglie di origine: Royal Family inclusa, quindi. Figlio della principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II e di Filippo, e del primo marito di lei, il capitano Mark Phillips, Peter sposò la canadese Autumn Kelly nel 2008 nella solenne cornice della cappella di San Giorgio del castello di Windsor e alla presenza della sovrana. Secondo il Sun, che ha anticipato la notizia, Sua Maestà non l'avrebbe presa bene, ma da Buckingham Palace manca qualsiasi conferma o commento.