Oms, 'finestra per battere Coronavirus'

GINEVRA, 10 FEB - "Abbiamo una finestra di opportunità per sconfiggere il coronavirus, visto che i casi fuori dalla Cina non sono più di 390. Dobbiamo sfruttare questa occasione ora", ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella sua conferenza stampa quotidiana, insistendo sulla necessità di una cooperazione globale contro l'epidemia. Il coronavirus è "un nemico comune" di tutta l'umanità e quindi "dobbiamo lavorare insieme come unica razza umana prima che vada fuori controllo", ha aggiunto il direttore dell'agenzia dell'Onu. "Le politicizzazioni non ci aiuteranno", ha avvertito Ghebreyesus.