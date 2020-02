Coronavirus: in Gb volo con italiani

ROMA, 9 FEB - Un aereo proveniente da Wuhan con a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Lo riferisce la Press Association. Il gruppo di otto italiani - i nove previsti meno il 17enne studente di Grado rimasto bloccato in Cina in quanto gli è stata riscontrata di nuovo la febbre - verranno trasferiti con un volo militare italiano dall' Inghilterra a Pratica di Mare, poi la quarantena prevista nell'ospedale militare del Celio a Roma.