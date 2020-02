Forze Damasco prendono città chiave

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 FEB - Le forze governative siriane sostenute da quelle russe hanno oggi preso il pieno controllo di Saraqeb, una cittadina strategica nella regione nord-occidentale di Idlib, dopo che da due giorni erano in corso combattimenti tra forze lealiste e loro rivali delle opposizioni armate sostenute dalla Turchia. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria e altre fonti sul terreno confermano che Saraqeb, all'incrocio delle due autostrade Latakia-Aleppo e Hama-Aleppo, è ora in mano delle forze di Damasco. (ANSAmed).