Popolarità Macron al 24%, giù di 8 punti

PARIGI, 06 FEB - Allerta nei sondaggi per Emmanuel Macron: secondo uno studio pubblicato dall'istituto Kantar-OnePoint du Figaro Magazine, la popolarità del presidente al centro delle proteste per la riforma delle pensioni è calata di 8 punti dal settembre 2019, scendendo ad appena il 24% di opinioni favorevoli. Secondo Le Figaro, se questa tendenza si confermerà in futuro, Macron potrebbe diventare il presidente più impopolare, dopo il record negativo del suo predecessore, Francois Hollande. Tanto che il giornale si chiede se la riforma previdenziale non peserà sulla sua possibile candidatura ad un secondo mandato nel voto presidenziale del 2022.