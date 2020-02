Australia: pioggia estingue molti roghi

ROMA, 7 FEB - Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla costa orientale dell'Australia hanno estinto un terzo degli incendi nella regione e potrebbero spegnerne di più. Lo hanno riferito funzionari locali, secondo quanto riporta la Bbc. L'area interessata è quella del Nuovo Galles del Sud, dove si sono estinti 20 dei 60 roghi. L'ondata di acqua è stata inaspettata ed in alcune aree è caduta la maggior quantità di pioggia da oltre un anno. Tanto che adesso c'è il rischio di inondazioni in altre città della costa. A Sydney, la città più grande del paese, è stato il giorno più piovoso in 15 mesi e il diluvio, nonostante alcuni disagi, è stato accolto con favore dalla popolazione. Gran parte del Nuovo Galles del Sud è in stato di siccità da oltre tre anni, e tali condizioni hanno alimentato questa stagione di incendi senza predecenti.