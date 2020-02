Gb:60 anni Andrea e onore della bandiera

LONDRA, 6 FEB - Montano i dubbi sul tradizionale onore della bandiera riservato ai reali britannici di più alto rango in occasione dei loro compleanni, a due settimane dai 60 anni del principe Andrea. Ad alimentarli è il coinvolgimento del terzogenito di Elisabetta II nello scandalo delle frequentazioni con il defunto miliardario e presunto pedofilo americano Jeffrey Epstein, e l'accusa indirizzata a lui in prima persona d'aver approfittato in passato di una delle 'schiave sessuali' - Virginia Roberts Giuffre, la prima volta quando lei aveva 17 anni - del tycoon morto suicida in carcere. Malgrado il suo allontanamento dagli impegni pubblici, il duca di York, che girerà la boa del 60esimo anniversario fra due settimane, il 19 febbraio, continua a dirsi innocente e a comparire di tanto in tanto al fianco della madre regina. La questione della bandiera è stata posta oggi dal Sun