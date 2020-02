Oms frena, 'non ci sono terapie note'

ROMA, 5 FEB - L'Oms, l'organizzazione mondiale della Sanità, frena sulle notizie provenienti dalla Cina sull'individuazione di due farmaci che sarebbero in grado di curare il nuovo coronavirus. "Non ci sono terapie efficaci conosciute contro questo 2019-nCoV", ha detto un portavoce dell'Oms al Financial Times.