Borrell, Ue vuole mantenere accordo Iran

BRUXELLES, 4 FEB - "La nostra volontà non è avviare un percorso che mette fine all'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa), ma che lo mantiene in vita. Nelle prossime settimane noi ci aspettiamo passi avanti positivi sul nucleare, e gli iraniani si aspettano aspetti positivi sul fronte economico". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell in una conferenza stampa durante la sua visita a Teheran. "E parlo di settimane o anche di più - sottolinea - perché siamo tutti d'accordo nel non darci tempi stretti, che ci obbligherebbero" ad andare al Consiglio di sicurezza dell'Onu per cancellare l'accordo.