Clima:Conte a Londra, 2020 anno decisivo

LONDRA, 4 FEB - L'Italia organizzerà un evento per coinvolgere i giovani nella battaglia sui cambiamenti climatici a Milano tra il 28 settembre e il 2 ottobre assieme all'incontro preparatorio della Cop26, la conferenza Onu sul clima presieduta dal Regno Unito con partnership italiana. Lo ha annunciato a Londra Giuseppe Conte, nella cerimonia di lancio dell'iniziativa assieme a Boris Johnson. Un ulteriore evento dedicato all'Africa si svolgerà a Roma, ha detto il premier, che ha indicato la Cop26 come cruciale e il 2020 come "anno decisivo" per il clima.